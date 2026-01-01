İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Slovakiyanın müdafiə naziri: Ukrayna heç vaxt NATO-ya üzv olmayacaq

    Digər ölkələr
    • 01 yanvar, 2026
    • 22:28
    Slovakiyanın müdafiə naziri: Ukrayna heç vaxt NATO-ya üzv olmayacaq

    Ukrayna NATO-ya üzv olmayacaq, Avropa İttifaqına üzvlükdə də problemlər olacaq.

    "Report" TASR-a istinadən xəbər verir ki, bunu Slovakiyanın müdafiə naziri Robert Kalinyak deyib.

    Onun sözlərinə görə, Ukraynaya yardım edən "istəklilər koalisiyası" ölkələri bu istiqamətdə ciddi heç bir addım atmayıblar.

    "Onlar əsgər göndərdilərmi? Əlbəttə ki, yox", – Kalinyak bildirib və əlavə edib ki, Ukraynanın 2022-ci ildə Rusiya ilə müharibəni bitirmək imkanı olub.

    Nazir vurğulayıb ki, ümumi Avropa ordusunun yaradılması yalnız NATO üzvlüyü olmadığı halda məntiqli addım ola bilər.

    O həmçinin qeyd edib ki, Avropa İttifaqı ümumi müdafiəyə qarışmamalıdır, çünki müdafiəni yalnız Şimali Atlantika Alyansı idarə etməlidir. İki ayrı komandanlıq müdafiəni təmin edə bilməz.

    "Ya biz NATO-dayıq və onda Avropa ordusuna ehtiyac yoxdur, ya da Avropadayıq", – Kalinyak əlavə edib.

    Slovakiya Ukrayna NATO Avropa İttifaqı
    Минобороны Словакии: Украины никогда не будет в НАТО

    Son xəbərlər

    23:06

    Türkiyənin 48 vilayətində güclü qar səbəbindən məktəblərdə tətil elan edilib

    Region
    22:47

    İsveçrədə Kran-Montana faciəsinə görə matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    22:28

    Slovakiyanın müdafiə naziri: Ukrayna heç vaxt NATO-ya üzv olmayacaq

    Digər ölkələr
    22:09

    Yəmənin Ədən aeroportu Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ arasındakı gərginliyə görə bağlanıb

    Digər ölkələr
    21:50

    BFMTV: Fransada Yeni il gecəsi 800-dən çox avtomobil yandırılıb

    Digər ölkələr
    21:37

    Peruda cinayətkar qruplaşmanın hücumu nəticəsində üç mədənçi həlak olub, 7 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    21:21

    Zelenski: Əsir mübadiləsinin bərpası Türkiyədəki danışıqların əsas mövzusudur

    Digər ölkələr
    21:01

    KİV: Tramp həkimlərin məsləhətlərini nəzərə almır və artıq dozada aspirin qəbul edir

    Digər ölkələr
    20:40

    Umerov və Kalın ukraynalı hərbi əsirlərin azad olunmasını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti