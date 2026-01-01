Украины не будет в НАТО, с членством в Европейском союзе тоже будут проблемы.

Как передает Report со ссылкой на TASR, такое мнение выразил министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

По его мнению, страны "коалиция желающих", которые помогают Украине, ничего существенного не сделали для этого.

"Прислала ли она солдат? Нет. Конечно, нет", – заявил Калиняк, добавив, что у Украины был шанс закончить войну с РФ в 2022 году.

Глава ведомства подчеркнул, что создание общей европейской армии может быть логичным шагом только в случае отсутствия членства в НАТО.

Министр также подчеркнул, что Европейский союз не должен вмешиваться в общую оборону, которой должен командовать Североатлантический альянс, потому что две командования не справятся с обороной.

"Либо мы в НАТО, и тогда она нам не нужна, либо мы в Европе", – сказал он.