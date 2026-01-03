Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки в Украине
Другие страны
- 03 января, 2026
- 22:42
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения, охватывающие руководство правоохранительных органов и оборонную сферу.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, отвечая на вопросы журналистов в Киеве, украинский лидер сообщил, что государственные органы в настоящее время находятся в процессе глобального обновления.
"Что касается части безопасности, правоохранительной системы, я лично займусь ротацией всех руководителей. Некоторые из них находятся на должностях очень давно. Мы все в одной команде. Думаю, что все останутся на разных высоких должностях, но, безусловно, будут и замены", - отметил он.
Зеленский добавил, что "большое обновление" началось с Кабинета министров.
