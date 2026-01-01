Yəmənin Ədən aeroportu Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ arasındakı gərginliyə görə bağlanıb
- 01 yanvar, 2026
- 22:09
Yəmənin Ədən Beynəlxalq Hava Limanında uçuşlar cümə axşamı dayandırılıb. Bu, Fars körfəzi ölkələri – Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ arasında dərinləşən böhranın son əlaməti kimi qiymətləndirilir.
"Report"un "Reuters"ə istinadən məlumatına görə, hava əlaqəsi BƏƏ-yə uçuşlara qoyulan məhdudiyyətlərlə bağlı mübahisə səbəbindən dayandırılıb. Hadisənin dəqiq səbəbləri və məsuliyyət daşıyan tərəf barədə ziddiyyətli versiyalar mövcuddur.
Agentliyin məlumatına görə, husilərin nəzarətində olmayan terminalda sərnişinlər uçuşlarını gözləyirlər.
Qeyd olunub ki, Səudiyyə Ərəbistanındakı mənbənin sözlərinə görə, məhdudiyyətlər yalnız Ədən və BƏƏ arasındakı uçuşlara aiddir, məqsəd isə artan gərginliyi azaltmaqdır. Yəmən Nəqliyyat Nazirliyi isə hər hansı məhdudiyyətin tətbiqini təkzib edir.
Xatırladaq ki, Səudiyyə Ərəbistanı 30 dekabr səhər tezdən məhdud hərbi əməliyyat çərçivəsində çərşənbə axşamı səhər erkən saatlarda Yəmənin Hədraməvt əyalətindəki liman şəhəri Əl-Mükəllaya zərbələr endirib.
Yəməndə artıq 10 ildən çoxdur ki, vətəndaş qarşıdurması davam edir. Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya tərəfindən dəstəklənən Prezident İdarəetmə Şurası hakimiyyəti bərpa etmək üçün husilərlə mübarizə aparır. İranın dəstəklədiyi husilər isə paytaxt Sənanı və ölkənin şimalını nəzarətdə saxlayır.
Son vaxtlar BƏƏ tərəfindən dəstəklənən və Cənubi Yəməni ayırmaq istəyən Cənub Keçid Şurası (CKŞ) da fəallaşıb.
CKŞ nümayəndələri 4 dekabrda neftlə zəngin Hədraməvt vilayətində mühüm əraziləri, əhəmiyyətli şəhərləri və neft yataqlarını nəzarətə götürdüklərini açıqlayıblar. 9 dekabrda isə Mehra vilayətinin ələ keçirildiyi bildirilib.
Yəmən Prezident İdarəetmə Şurası CKŞ-i Hədraməvt və Mehra vilayətlərindən qüvvələrini çıxarmağa çağırsa da, Şura bunu etməyib.