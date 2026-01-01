Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    01 января, 2026
    21:57
    Аэропорт Адена в Йемене закрыт из-за эскалации между Саудовской Аравией и ОАЭ

    Полеты в международном аэропорту Адена в Йемене были приостановлены в четверг, что является последним признаком углубляющегося кризиса между странами Персидского залива Саудовской Аравией и ОАЭ, чье соперничество меняет облик разоренного войной Йемена.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, воздушное сообщение было прекращено из-за спора об ограничениях на полеты в ОАЭ, хотя существуют противоречивые версии о том, что именно произошло и кто несет ответственность.

    По данным агентства, в терминале аэропорта, находящегося вне контроля хуситов, толпы пассажиров ожидают вылета.

    Отмечается, что источник в Саудовской Аравии сообщил, что ограничения касаются только полетов между Аденом и ОАЭ, их цель - снизить растущую напряженность. В Министерстве транспорта Йемена опровергают введение каких-либо ограничений.

    Напомним, что Саудовская Аравия рано утром 30 декабря нанесла удары по портовому городу Аль-Мукалла в йеменской провинции Хадрамаут на фоне начатой ограниченной военной операции.

    В Йемене более 10 лет наблюдается гражданское противостояние. Президентский руководящий совет, поддерживаемый коалицией во главе с Саудовской Аравией, борется против хуситов за восстановление власти в стране. Хуситы, которых поддерживает Иран, контролируют Сану и север страны.

    Кроме этого, в последнее время активизировался Южный переходный совет (ЮПС), поддерживаемый со стороны ОАЭ, и стремящийся отделить Южный Йемен.

    Представители ЮПС 4 декабря сообщили о взятии под контроль важнейших районов, жизненно важных городов и нефтяных месторождений в богатой нефтью провинции Хадрамаут, расположенной на востоке страны. 9 декабря было объявлено о захвате провинции Мехра.

    Президентский совет Йемена призвал ЮПС вывести силы из провинций Хадрамаут и Мехра, однако в Совете отказались делать это.

    Yəmənin Ədən aeroportu Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ arasındakı gərginliyə görə bağlanıb

