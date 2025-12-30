Коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене
Другие страны
- 30 декабря, 2025
- 07:20
Объединенная коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале ограниченной военной операции в йеменской провинции Хадрамаут на фоне захвата порта Аль-Мукалла силами Южного Переходного совета.
Как передает Report, соответствующее заявление распространило Саудовское агентство SPA.
"Мы призываем к эвакуации гражданских лиц из района порта Аль-Мукалла, чтобы обеспечить их безопасность во время проведения ограниченной военной операции", - говорится в заявлении коалиции.
