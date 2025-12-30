Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Yəməndə hərbi əməliyyata başlayıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi birləşmiş koalisiya Cənub Keçid Şurasının qüvvələri tərəfindən Əl-Mükəlla limanının ələ keçirilməsi fonunda Yəmənin Hədraməvt vilayətində məhdud hərbi əməliyyatın başlanıldığını elan edib.

    "Report"un məlumatına görə, müvafiq bəyanatı Səudiyyə agentliyi SPA yayıb.

    "Biz mülki şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onları Əl-Mükəlla limanı ərazisindən təxliyəyə çağırırıq", – koalisiyanın bəyanatında qeyd olunub.

    Коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене

