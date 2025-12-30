Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Yəməndə hərbi əməliyyata başlayıb
Digər ölkələr
30 dekabr, 2025
07:36
Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi birləşmiş koalisiya Cənub Keçid Şurasının qüvvələri tərəfindən Əl-Mükəlla limanının ələ keçirilməsi fonunda Yəmənin Hədraməvt vilayətində məhdud hərbi əməliyyatın başlanıldığını elan edib.
"Report"un məlumatına görə, müvafiq bəyanatı Səudiyyə agentliyi SPA yayıb.
"Biz mülki şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onları Əl-Mükəlla limanı ərazisindən təxliyəyə çağırırıq", – koalisiyanın bəyanatında qeyd olunub.
