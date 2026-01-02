Goranboyda avtomobil aşıb, ata və oğul ölüb
Hadisə
- 02 yanvar, 2026
- 00:53
Goranboy rayonunda avtomobilin aşması nəticəsində bir ailənin iki üzvü ölüb, iki nəfər isə xəsarət alıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Nadirkənd kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, "LADA" markalı avtomobilin idarəetmədən çıxaraq aşması nəticəsində ata - 1986-cı il təvəllüdlü Adil Hüseynov və oğul - 2009-cu il təvəllüdlü Sabir Hüseynov həlak olub, müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan ana və qızı isə Goranboy Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
