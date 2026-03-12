Trampın xüsusi nümayəndəsi İsrailə mümkün səfərini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 12 mart, 2026
- 02:19
ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff martın 10-da İsrailə planlaşdırılmış səfərinin ləğvindən sonra o və Birləşmiş Ştatların dövlət başçısının kürəkəni Cared Kuşner gələn həftə yəhudi dövlətinə səyahət edə biləcəklərini açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, Uitkoff bu barədə CNBC-yə müsahibəsində deyib.
"Yəqin ki, bu səfəri gələn həftə edəcəyik. Hələ əmin deyilik", - o qeyd edib.
Digər ölkələr
