    Спецпосланник президента США сообщил о возможной поездке в Израиль

    Другие страны
    12 марта, 2026
    01:18
    Спецпосланник президента США сообщил о возможной поездке в Израиль

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что после отмены запланированного на 10 марта визита в Израиль он и зять американского лидера Джаред Кушнер могут направиться в еврейское государство на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом Уиткофф сказал в интервью телеканалу CNBC.

    "Мы, вероятно, совершим эту поездку на следующей неделе. Пока не уверены", - отметил он.

