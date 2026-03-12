Спецпосланник президента США сообщил о возможной поездке в Израиль

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что после отмены запланированного на 10 марта визита в Израиль он и зять американского лидера Джаред Кушнер могут направиться в еврейское государство на следующей неделе.

Как передает Report, об этом Уиткофф сказал в интервью телеканалу CNBC.

"Мы, вероятно, совершим эту поездку на следующей неделе. Пока не уверены", - отметил он.