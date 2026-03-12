İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    UEFA Çempionlar Liqası: "Real" və PSJ qalib gəlib

    Futbol
    • 12 mart, 2026
    • 01:55
    UEFA Çempionlar Liqası: Real və PSJ qalib gəlib

    UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin növbəti matçları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha dörd qarşılaşma baş tutub.

    Günün maraqla gözlənilən görüşü İspaniyada baş tutub. "Real" doğma azarkeşlər önündə İngiltərənin "Mançester Siti" komandasını qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. PSJ "Çelsi"yə 5:2 hesabı ilə qalib gəlib.

    UEFA Çempionlar Liqası

    1/8 final mərhələsi, ilk oyunlar

    11 mart

    21:45. "Bayer 04" (Almaniya) - "Arsenal" (İngiltərə) – 1:1

    00:00. "Budyo Qlimt" (Norveç) - "Sportinq" (Portuqaliya) – 3:0

    00:00. PSJ (Fransa) - "Çelsi" (İngiltərə) – 5:2

    00:00. "Real" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə) – 3:0.

