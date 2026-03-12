Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Футбол
- 12 марта, 2026
- 02:01
Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, во второй игровой день прошли еще четыре встречи.
Наиболее ожидаемый матч дня состоялся в Испании. Мадридский "Реал" на своем поле принял английский "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. ПСЖ обыграл "Челси" со счетом 5:2.
Лига чемпионов УЕФА
1/8 финала, первые матчи
11 марта
21:45. "Байер 04" (Германия) – "Арсенал" (Англия) – 1:1
00:00. "Будё-Глимт" (Норвегия) – "Спортинг" (Португалия) – 3:0
00:00. ПСЖ (Франция) – "Челси" (Англия) – 5:2
00:00. "Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) – 3:0.
Последние новости
02:01
Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФАФутбол
01:44
Парламент Румынии одобрил размещение американских военных для поддержки операции против ИранаДругие страны
01:18
Спецпосланник президента США сообщил о возможной поездке в ИзраильДругие страны
00:57
Рост цен на бензин в ФРГ подстегнул интерес к электромобилямДругие страны
00:29
Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на ЧЕ в СербииКомандные
00:19
Ильхам Алиев и Антониу Кошта приветствовали историческую динамику в мирном процессе между Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
00:17
Сотрудничество Азербайджана и ЕС отражает общие интересы обеих сторон — ЗАЯВЛЕНИЕВнешняя политика
00:17
"Хезболлах" объявила о начале операции против ИзраиляДругие страны
00:10