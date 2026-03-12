Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, во второй игровой день прошли еще четыре встречи.

Наиболее ожидаемый матч дня состоялся в Испании. Мадридский "Реал" на своем поле принял английский "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. ПСЖ обыграл "Челси" со счетом 5:2.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, первые матчи

11 марта

21:45. "Байер 04" (Германия) – "Арсенал" (Англия) – 1:1

00:00. "Будё-Глимт" (Норвегия) – "Спортинг" (Португалия) – 3:0

00:00. ПСЖ (Франция) – "Челси" (Англия) – 5:2

00:00. "Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) – 3:0.