    Футбол
    • 12 марта, 2026
    • 02:01
    Состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, во второй игровой день прошли еще четыре встречи.

    Наиболее ожидаемый матч дня состоялся в Испании. Мадридский "Реал" на своем поле принял английский "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. ПСЖ обыграл "Челси" со счетом 5:2.

    Лига чемпионов УЕФА
    1/8 финала, первые матчи

    11 марта

    21:45. "Байер 04" (Германия) – "Арсенал" (Англия) – 1:1

    00:00. "Будё-Глимт" (Норвегия) – "Спортинг" (Португалия) – 3:0

    00:00. ПСЖ (Франция) – "Челси" (Англия) – 5:2

    00:00. "Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) – 3:0.

