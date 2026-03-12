İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycanın sərbəst güləş komandası Serbiyada Avropa çempionatında ikinci yeri tutub

    Komanda
    • 12 mart, 2026
    • 00:21
    Azərbaycanın sərbəst güləş komandası Serbiyada Avropa çempionatında ikinci yeri tutub

    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında sərbəst güləş yarışlarına yekun vurulub.

    "Report-un yarışa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycanın sərbəst güləş komandası çempionatda ikinci yeri tutub.

    Sərbəst güləşçilər yarışı 8 medalla başa vurub. Ali Tsokayev (92 kq) Avropa çempionu olub, Ceyhun Allahverdiyev (61 kq), Vasif Bağırov (57 kq), Səbuhi Əmiraslanov (79 kq) Yusif Dursunov (125 kq) gümüş, Musa Ağayev (65 kq), Ramik Heybətov (70 kq) və Zəfər Əliyev (97 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Qeyd edək ki, Rusiya millisi birinci, Ermənistan isə üçüncü olub.

    Azərbaycanın sərbəst güləş komandası U-23 Avropa çempionatı Ali Tsokayev
