Azərbaycanın sərbəst güləş komandası Serbiyada Avropa çempionatında ikinci yeri tutub
Komanda
- 12 mart, 2026
- 00:21
Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında sərbəst güləş yarışlarına yekun vurulub.
"Report-un yarışa ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycanın sərbəst güləş komandası çempionatda ikinci yeri tutub.
Sərbəst güləşçilər yarışı 8 medalla başa vurub. Ali Tsokayev (92 kq) Avropa çempionu olub, Ceyhun Allahverdiyev (61 kq), Vasif Bağırov (57 kq), Səbuhi Əmiraslanov (79 kq) Yusif Dursunov (125 kq) gümüş, Musa Ağayev (65 kq), Ramik Heybətov (70 kq) və Zəfər Əliyev (97 kq) bürünc medal qazanıblar.
Qeyd edək ki, Rusiya millisi birinci, Ermənistan isə üçüncü olub.
