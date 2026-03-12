Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на ЧЕ в Сербии

В сербском городе Зренянин завершились соревнования по вольной борьбе в рамках чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет (U-23).

Как сообщает Report, сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место в турнире.

Отметим, что борцы вольного стиля завершили соревнования с восемью медалями. Али Цокаев (92 кг) стал чемпионом Европы, Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Васиф Багиров (57 кг), Сабухи Амирасланов (79 кг), Юсиф Дурсунов (125 кг) завоевали серебряные, а Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг) и Зафар Алиев (97 кг) - бронзовые медали.

Сборная России заняла первое место, а Армении - третье.