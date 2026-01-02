В Геранбое отец и сын погибли при опрокидывании автомобиля

В селе Надиркянд Геранбойского района отец и сын погибли в ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, автомобиль "Лада", в котором находились члены одной семьи, съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате инцидента погибли отец и сын, мать с дочерью получили различные травмы. Пострадавших доставили в Геранбойскую районную центральную больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.