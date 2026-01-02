Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Геранбое отец и сын погибли при опрокидывании автомобиля

    В селе Надиркянд Геранбойского района отец и сын погибли в ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, автомобиль "Лада", в котором находились члены одной семьи, съехал с проезжей части и перевернулся.

    В результате инцидента погибли отец и сын, мать с дочерью получили различные травмы. Пострадавших доставили в Геранбойскую районную центральную больницу.

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

    Геранбойский район ДТП погибшие
    Goranboyda avtomobil aşıb, ata və oğul ölüb

