В Геранбое отец и сын погибли при опрокидывании автомобиля
Происшествия
- 02 января, 2026
- 01:18
В селе Надиркянд Геранбойского района отец и сын погибли в ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, автомобиль "Лада", в котором находились члены одной семьи, съехал с проезжей части и перевернулся.
В результате инцидента погибли отец и сын, мать с дочерью получили различные травмы. Пострадавших доставили в Геранбойскую районную центральную больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
