Состоится собрание акционеров НБКО Finex Kredit
Финансы
- 03 февраля, 2026
- 09:10
6 марта в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров небанковской кредитной организации (НБКО) Finex Kredit.
Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: проспект Зия Бунядова, здание 1, квартал 1965, Наримановский район, город Баку.
Повестка собрания включает внесение изменений в устав НБКО и другие вопросы.
