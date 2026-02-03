Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Состоится собрание акционеров НБКО Finex Kredit

    Финансы
    • 03 февраля, 2026
    • 09:10
    Состоится собрание акционеров НБКО Finex Kredit

    6 марта в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров небанковской кредитной организации (НБКО) Finex Kredit.

    Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: проспект Зия Бунядова, здание 1, квартал 1965, Наримановский район, город Баку.

    Повестка собрания включает внесение изменений в устав НБКО и другие вопросы.

    НБКО Finex Kredit собрание акционеров
    "Finex Kredit" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    09:44

    Пезешкиан: На переговорах Тегеран-Вашингтон должны учитываться национальные интересы ИРИ

    В регионе
    09:38

    СГБ сообщила об аресте 4 граждан Азербайджана за участие в российско-украинской войне

    Происшествия
    09:32

    КНБ Казахстана зарегистрировал 110 коррупционных дел с начала 2026 года

    В регионе
    09:30

    Ханрахан встретится в Вашингтоне с представителем МИД Грузии

    Другие страны
    09:21

    Нефть подешевела на фоне ослабления геополитических рисков

    Энергетика
    09:19

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2026)

    Финансы
    09:10

    Азербайджанская нефть Azeri Light подешевела почти на 5%

    Энергетика
    09:10

    Состоится собрание акционеров НБКО Finex Kredit

    Финансы
    09:05

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.02.2026)

    Финансы
    Лента новостей