Для учителей создана платформа на базе искусственного интеллекта

Центр исследований и развития в образовании (ЦИРО) представил новую учебную платформу на базе искусственного интеллекта для учителей, готовящихся к экзаменам по приему на работу и сертификации.

В мероприятии приняли участие учителя, специалисты в области образования и члены проектной команды.

С приветственной речью выступил директор ЦИРО Илькин Гасанов, который подчеркнул значение применения искусственного интеллекта в подготовке учителей. Он отметил, что цифровые технологии играют важную роль в повышении качества образования и ускорении профессионального развития педагогов. По его словам, Центр на протяжении многих лет поддерживает профессиональное развитие учителей, а новая платформа обеспечивает переход этой деятельности на более инновационный этап.

Было отмечено, что платформа на базе ИИ предлагает учителям интерактивные и адаптивные возможности обучения, соответствующие индивидуальному темпу усвоения материала. Одним из ключевых преимуществ платформы является умный чат-бот под названием Mr. Taim. Эта система отвечает на вопросы пользователей в режиме реального времени, помогает поэтапно осваивать темы и осуществляет формативную оценку знаний учителей.

После презентации Илькина Гасанова были даны ответы на вопросы учителей, а также выслушаны их предложения и отзывы.

На мероприятии также выступил соучредитель компании AZAITECH, ИТ-специалист Узеир Сулейманов, который рассказал о влиянии технологий ИИ на повседневную жизнь. Он отметил, что современные технологии создают новые возможности в образовании, здравоохранении и экономике, а их правильное применение вносит существенный вклад в развитие общества.

В ходе презентации было подчеркнуто, что ЦИРО является не только центром подготовки к экзаменам, но и платформой, способствующей профессиональному и личностному развитию учителей, что было представлено с точки зрения педагога. В выступлениях отмечалось, что подобные инициативы играют важную роль в освоении учителями современных знаний и навыков.

Одновременно влияние платформы Mr. Taim на процесс подготовки было представлено с точки зрения обучающегося. Было подчеркнуто, что подход на основе ИИ создает возможности для индивидуального обучения и делает процесс подготовки более доступным и эффективным.

Своим мнением по теме поделился и заслуженный учитель Асиф Джахангиров. Он подчеркнул, что внедрение технологий ИИ в систему образования открывает новые возможности в подготовке педагогов.

Отметим, что платформа TAİM на базе ИИ автоматически анализирует уровень знаний учителей, формирует индивидуальный учебный маршрут, организует пробные экзамены и обеспечивает поддержку в режиме реального времени с помощью умного чат-бота Mr. Taim. На начальном этапе платформа предлагает пользователям бесплатный пробный доступ, после чего возможна подписка за минимальную плату.