В Грузии ужесточают закон о грантах с целью защиты суверенитета страны

Парламент Грузии принял в первом чтении изменения в закон "О грантах", а также другие законопроекты, входящие в пакет законодательных изменений (82 голоса "за", 10 "против").

Как передает местное бюро Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе.

"Представленная инициатива является продолжением тех законодательных изменений, которые парламент Грузии уже неоднократно принимал, и главной целью которых является обеспечение высокого уровня защиты суверенитета нашей страны", - заявил он.

По словам Гордуладзе, организации, зарегистрированные за рубежом, но существенная часть деятельности которых связана с вопросами Грузии, будут обязаны в порядке, предусмотренном законом "О грантах", до получения гранта получить соответствующее согласие правительства. Это же правило будет применяться к филиалам иностранных фондов в Грузии.

Он подчеркнул, что это касается в основном организаций, занимающихся финансированием политической деятельности, и не распространяется на коммерческие субъекты. Законодательство будет предусматривать суровые наказания за несанкционированное получение и использование грантов.

По его информации, изменения вносятся также в Уголовный кодекс Грузии. В частности, отмывание денег с целью осуществления лоббистско-политической деятельности, связанной с Грузией, повлечет ответственность в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.

Одновременно в закон добавляются статьи, согласно которым нарушение порядка, предусмотренного законом "О грантах" - получение и использование гранта без согласия правительства - повлечет уголовную ответственность в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы сроком до 6 лет.

Законопроект также устанавливает новые правила для финансовой деятельности политических партий. Лица, получающие более 20% своего дохода из-за рубежа, не смогут быть членами политической партии в течение 8 лет. Финансовую деятельность членов политических партий будет контролировать Служба государственного аудита.

Гордуладзе отметил, что законодательный пакет также регулирует социально-политическую деятельность хозяйствующих субъектов: "Если хозяйствующий субъект занимается политической деятельностью, не связанной с его основной деятельностью, он впервые понесет административную ответственность, а за повторные и последующие нарушения – уголовную".