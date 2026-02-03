Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Энергетика
    • 03 февраля, 2026
    • 09:10
    Азербайджанская нефть Azeri Light подешевела почти на 5%

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $3,63 или 4,95% - до $69,72.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,77.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $3,58 или 5,06% - до $67,16 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    азербайджанская нефть Azeri Light
    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşüb
    Azeri Light oil price drops nearly 5 percent on global markets
