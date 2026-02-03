İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    • 03 fevral, 2026
    • 08:51
    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 3,63 ABŞ dolları və ya 4,95 % azalaraq 69,72 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin aprel fyuçerslərinin qiyməti 68,77 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 3,58 ABŞ dolları və ya 5,06 % azalaraq 67,16 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    neftin qiyməti Azeri Light
    Азербайджанская нефть Azeri Light подешевела почти на 5%

    Son xəbərlər

    09:10

    Dövlət Komitəsinin sədri Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edəcək

    Din
    09:04

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilir

    Komanda
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.02.2026)

    Maliyyə
    08:59

    "Finex Kredit" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    08:56

    Qara dəniz üzərində Amerikanın kəşfiyyat dronu müşahidə edilib

    Digər ölkələr
    08:52

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.02.2026)

    Maliyyə
    08:51

    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    08:46
    Video

    Göyçayda yaşayış binasında yanğın baş verib

    Hadisə
    08:29

    Kamçatkada 5 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti