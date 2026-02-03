Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.02.2026)

    Финансы
    • 03 февраля, 2026
    • 09:05
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.02.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    66,05

    - 3,27

    5,20

    WTI (долл/барр)

    61,94

    - 3,27

    4,52

    Золото (долл/унция)

    4 834,50

    89,40

    493,40

    Индексы

    Dow-Jones

    49 407,66

    515,19

    1 344,37

    S&P 500

    6 976,44

    37,41

    130,94

    Nasdaq

    23 592,11

    130,29

    350,12

    Nikkei

    54 525,67

    1 202,82

    4 186,19

    Dax

    24 797,52

    258,71

    307,11

    FTSE 100

    10 341,56

    118,02

    410,18

    CAC 40 INDEX

    8 181,17

    54,64

    31,67

    Shanghai Composite

    4 017,29

    - 100,66

    48,45

    Bist 100

    13 620,95

    - 217,34

    2 359,43

    RTS

    1 132,34

    - 25,19

    18,21

    Валюта

    USD/EUR

    1,1814

    - 0,0037

    0,0069

    USD/GBP

    1,3693

    0,0007

    0,0220

    JPY/USD

    155,3600

    0,5800

    - 1,0900

    RUB/USD

    76,6630

    0,6780

    - 2,0870

    TRY/USD

    43,4784

    - 0,0141

    0,5222

    CNY/USD

    6,9387

    - 0,0181

    - 0,0503
    товарные рынки фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (03.02.2026)
    Ты - Король

    Последние новости

    09:21

    Нефть подешевела на фоне ослабления геополитических рисков

    Энергетика
    09:19

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2026)

    Финансы
    09:10

    Азербайджанская нефть Azeri Light подешевела почти на 5%

    Энергетика
    09:10

    Состоится собрание акционеров НБКО Finex Kredit

    Финансы
    09:05

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.02.2026)

    Финансы
    08:58

    Число погибших при обрушении моста в китайской провинции Цзянсу возросло до пяти - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    08:49

    В Индии считают, что торговая сделка с США даст стране американские технологии

    Другие страны
    08:20

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:14

    Над Черным морем зафиксировали американский разведывательный БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей