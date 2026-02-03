Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.02.2026)
Maliyyə
- 03 fevral, 2026
- 08:52
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
66,05
|
- 3,27
|
5,20
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
61,94
|
- 3,27
|
4,52
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 834,50
|
89,40
|
493,40
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 407,66
|
515,19
|
1 344,37
|
S&P 500
|
6 976,44
|
37,41
|
130,94
|
Nasdaq
|
23 592,11
|
130,29
|
350,12
|
Nikkei
|
54 525,67
|
1 202,82
|
4 186,19
|
Dax
|
24 797,52
|
258,71
|
307,11
|
FTSE 100
|
10 341,56
|
118,02
|
410,18
|
CAC 40 INDEX
|
8 181,17
|
54,64
|
31,67
|
Shanghai Composite
|
4 017,29
|
- 100,66
|
48,45
|
Bist 100
|
13 620,95
|
- 217,34
|
2 359,43
|
RTS
|
1 132,34
|
- 25,19
|
18,21
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1814
|
- 0,0037
|
0,0069
|
USD/GBP
|
1,3693
|
0,0007
|
0,0220
|
JPY/USD
|
155,3600
|
0,5800
|
- 1,0900
|
RUB/USD
|
76,6630
|
0,6780
|
- 2,0870
|
TRY/USD
|
43,4784
|
- 0,0141
|
0,5222
|
CNY/USD
|
6,9387
|
- 0,0181
|
- 0,0503
