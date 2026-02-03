Ханрахан встретится в Вашингтоне с представителем МИД Грузии

Старший сотрудник Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа Брендан Ханрахан встретится с заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалией в Госдепартаменте в Вашингтоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госдеп США.

Согласно информации, встреча состоится сегодня в 11:30 ( 20:30 - по бакинскому времени).