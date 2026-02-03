İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Hanrahan Vaşinqtonda Gürcüstan XİN-in nümayəndəsi ilə görüşəcək

    Hanrahan Vaşinqtonda Gürcüstan XİN-in nümayəndəsi ilə görüşəcək

    ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə Bürosunun baş rəsmisi Brendan Hanrahan Gürcüstanın xarici işlər nazirinin müavini Laşa Darsaliya ilə görüşəcək.

    Bu barədə "Report" ABŞ Dövlət Departamentinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, görüş bu gün saat 11:30-da (Bakı vaxtı ilə 20:30) Dövlət Departamentində keçiriləcək.

    Ханрахан встретится в Вашингтоне с представителем МИД Грузии

