Hanrahan Vaşinqtonda Gürcüstan XİN-in nümayəndəsi ilə görüşəcək
Digər ölkələr
- 03 fevral, 2026
- 09:37
ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə Bürosunun baş rəsmisi Brendan Hanrahan Gürcüstanın xarici işlər nazirinin müavini Laşa Darsaliya ilə görüşəcək.
Bu barədə "Report" ABŞ Dövlət Departamentinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, görüş bu gün saat 11:30-da (Bakı vaxtı ilə 20:30) Dövlət Departamentində keçiriləcək.
