    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2026)

    Финансы
    • 03 февраля, 2026
    • 09:19
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% до 2,0076 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,5% до 2,2193 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0076

    100 российских рублей

    2,2193

    1 австралийский доллар

    1,1914

    1 белорусский рубль

    0,5977

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1174

    1 чешская крона

    0,0826

    1 китайский юань

    0,2450

    1 датская крона

    0,2688

    1 грузинский лари

    0,6320

    1 гонконгский доллар

    0,2176

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,3269

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1901

    1 швейцарский франк

    2,1844

    1 израильский шекель

    0,5490

    1 канадский доллар

    1,2443

    1 кувейтский динар

    5,5348

    100 казахстанских тенге

    0,3360

    1 катарский риал

    0,4662

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5269

    1 молдавский лей

    0,1011

    1 норвежская крона

    0,1757

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6068

    1 польский злотый

    0,4758

    1 румынский лей

    0,3940

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3385

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3421

    1 Турецкая лира

    0,0391

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0395

    100 Японских йен

    1,0938

    1 Новозеландский доллар

    1,0259

    Золото

    8180,0430

    Серебро

    141,9025

    Платина

    3659,3435

    Палладий

    2980,1255
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.02.2026)
    CBA currency exchange rates (03.02.2026)
