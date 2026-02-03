Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2026)
- 03 февраля, 2026
- 09:19
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% до 2,0076 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,5% до 2,2193 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0076
|
100 российских рублей
|
2,2193
|
1 австралийский доллар
|
1,1914
|
1 белорусский рубль
|
0,5977
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1174
|
1 чешская крона
|
0,0826
|
1 китайский юань
|
0,2450
|
1 датская крона
|
0,2688
|
1 грузинский лари
|
0,6320
|
1 гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 индийская рупия
|
0,0188
|
1 британский фунт
|
2,3269
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1901
|
1 швейцарский франк
|
2,1844
|
1 израильский шекель
|
0,5490
|
1 канадский доллар
|
1,2443
|
1 кувейтский динар
|
5,5348
|
100 казахстанских тенге
|
0,3360
|
1 катарский риал
|
0,4662
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5269
|
1 молдавский лей
|
0,1011
|
1 норвежская крона
|
0,1757
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6068
|
1 польский злотый
|
0,4758
|
1 румынский лей
|
0,3940
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3385
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3421
|
1 Турецкая лира
|
0,0391
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0395
|
100 Японских йен
|
1,0938
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0259
|
Золото
|
8180,0430
|
Серебро
|
141,9025
|
Платина
|
3659,3435
|
Палладий
|
2980,1255