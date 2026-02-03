İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.02.2026)

    Maliyyə
    • 03 fevral, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,0076 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 2,2193 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0076

    100 Rusiya rublu

    2,2193

    1 Avstraliya dolları

    1,1914

    1 Belarus rublu

    0,5977

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1174

    1 Çexiya kronu

    0,0826

    1 Çin yuanı

    0,2450

    1 Danimarka kronu

    0,2688

    1 Gürcü larisi

    0,6320

    1 Honq Konq dolları

    0,2176

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3269

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1901

    1 İsveçrə frankı

    2,1844

    1 İsrail şekeli

    0,5490

    1 Kanada dolları

    1,2443

    1 Küveyt dinarı

    5,5348

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3360

    1 Qətər rialı

    0,4662

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5269

    1 Moldova leyi

    0,1011

    1 Norveç kronu

    0,1757

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6068

    1 Polşa zlotası

    0,4758

    1 Rumıniya leyi

    0,3940

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3385

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3421

    Türk lirəsi

    0,0391

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0395

    Yapon yeni

    1,0938

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0259

    Qızıl

    8180,0430

    Gümüş

    141,9025

    Platin

    3659,3435

    Palladium

    2980,1255
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2026)

