Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Ильхам Алиев встретился в Абу-Даби с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин

    Внешняя политика
    • 03 февраля, 2026
    • 10:45
    Ильхам Алиев встретился в Абу-Даби с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в городе Абу-Даби с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мохаммедом Абдель Саламом.

    Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, Мохаммед Абдель Салам с большим удовлетворением вспомнил свои визиты в Азербайджан и встречи с главой нашего государства. Он еще раз поздравил президента Ильхама Алиева с присуждением ему "Премии Заида за человеческое братство".

    Поблагодарив за поздравление и высокую награду, президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Фонда Заида, в частности его важную роль в продвижении в мире гуманитарного наследия основателя Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна и общечеловеческих ценностей.

    Присуждение этой премии президенту Ильхаму Алиеву было расценено как проявление высокой оценки, данной Папой Римским Львом XIV и шейхом Аль-Азхара аш-Шарифа, верховным имамом Ахмедом Мухаммадом Ахмедом Ат-Тайебом деятельности президента Азербайджана по установлению мира.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана Абу-Даби Мусульманский совет старейшин Мохаммед Абдель Салам
    İlham Əliyev Əbu-Dabidə Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi ilə görüşüb
    President Ilham Aliyev meets with Secretary-General of Muslim Council of Elders in Abu Dhabi
    Ты - Король

    Последние новости

    11:28

    Министр: В Азербайджане молодежи постоянно оказывается всесторонняя поддержка

    Внутренняя политика
    11:26

    Эксперт из Румынии: Роль Азербайджана в сфере кибербезопасности растет

    ИКТ
    11:18

    Ильгар Исбатов: В WUF13 ожидается активное участие молодежи

    Внутренняя политика
    11:14

    Золото подорожало на 5,5%

    Финансы
    11:06

    АПБА проведет мониторинги против бруцеллеза в Азербайджане

    Здоровье
    11:02

    В Башкортостане задержан устроивший стрельбу школьник

    В регионе
    10:50

    ЦБА подготовил законопроект о развитии лизинга

    Финансы
    10:48

    Грузия депортировала 57 граждан иностранных государств, включая Азербайджан

    В регионе
    10:45

    Ильхам Алиев встретился в Абу-Даби с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин

    Внешняя политика
    Лента новостей