Ильхам Алиев встретился в Абу-Даби с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в городе Абу-Даби с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мохаммедом Абдель Саламом.

Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, Мохаммед Абдель Салам с большим удовлетворением вспомнил свои визиты в Азербайджан и встречи с главой нашего государства. Он еще раз поздравил президента Ильхама Алиева с присуждением ему "Премии Заида за человеческое братство".

Поблагодарив за поздравление и высокую награду, президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Фонда Заида, в частности его важную роль в продвижении в мире гуманитарного наследия основателя Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна и общечеловеческих ценностей.

Присуждение этой премии президенту Ильхаму Алиеву было расценено как проявление высокой оценки, данной Папой Римским Львом XIV и шейхом Аль-Азхара аш-Шарифа, верховным имамом Ахмедом Мухаммадом Ахмедом Ат-Тайебом деятельности президента Азербайджана по установлению мира.