İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    İlham Əliyev Əbu-Dabidə Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 03 fevral, 2026
    • 10:18
    İlham Əliyev Əbu-Dabidə Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fevralın 3-də Əbu-Dabi şəhərində Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi Məhəmməd Əbdülsalam ilə görüşü olub.

    "Report"un Əbu-Dabiya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Məhəmməd Əbdülsalam Azərbaycana səfərlərini və dövlət başçısı ilə görüşlərini böyük məmnunluqla xatırlayıb.

    O, Prezident İlham Əliyevi "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na layiq görülməsi münasibətilə bir daha təbrik edib.

    Prezident İlham Əliyev təbrikə və yüksək mükafata görə minnətdarlığını bildirərək, Zayed Fondunun fəaliyyətini, xüsusilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin qurucusu Şeyx Zayed bin Sultan Al Nəhyanın humanitar irsinin və bəşəri dəyərlərinin dünyada təşviq edilməsində oynadığı mühüm rolu yüksək qiymətləndirib.

    Azərbaycan Prezidentinin bu mükafata layiq görülməsi, həmçinin Roma Papası XIV Leonun və Əl-Əzhər Şərifin şeyxi, böyük imam Əhməd Əl-Tayyibin Azərbaycan Prezidentinin sülhün bərqərar olunması istiqamətində fəaliyyətinə verdikləri qiymətin təcəssümü kimi dəyərləndirilib.

    İlham Əliyev Məhəmməd Əbdülsalam Əbu-Dabi Azərbaycanın xarici siyasəti
    Ильхам Алиев встретился в Абу-Даби с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин
    President Ilham Aliyev meets with Secretary-General of Muslim Council of Elders in Abu Dhabi

    Son xəbərlər

    11:53

    İranda bazar yanır

    Region
    11:46

    DYP hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    11:45

    Rusiya Xarkov vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:43

    Dövlət Xidməti: BANM-ın yeni laboratoriyasında təhlükəsizlik testləri aparılacaq

    İKT
    11:41

    Yanvarda Gürcüstanda 5 %-ə yaxın illik inflyasiya qeydə alınıb

    Maliyyə
    11:38

    "Şamaxı"nın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    11:38

    Nazirlik rəsmisi: Azərbaycan Gənclərinin XI Forumunda 400-ə yaxın şəxs aktiv iştirak edir

    Daxili siyasət
    11:33
    Foto

    Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası və AHİİTA arasında Memorandum imzalanıb

    Fərdi
    11:28

    UN-Habitat rəsmisi: Dünyada gənclərin 70 %-dən çoxu yaşadıqları şəhərlərdə mənzilə sahib ola bilmirlər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti