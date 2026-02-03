Денежная база в Азербайджане показала небольшой рост в январе

Объем денежной базы в Азербайджане на 1 февраля этого года составил 22 млрд 545,3 млн манатов, что на 0,3% больше по сравнению с 1 января.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно данным, денежная база в стране за минувший год выросла на 12%.