Денежная база в Азербайджане показала небольшой рост в январе
Финансы
- 03 февраля, 2026
- 10:29
Объем денежной базы в Азербайджане на 1 февраля этого года составил 22 млрд 545,3 млн манатов, что на 0,3% больше по сравнению с 1 января.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно данным, денежная база в стране за минувший год выросла на 12%.
