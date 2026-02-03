Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Денежная база в Азербайджане показала небольшой рост в январе

    Финансы
    • 03 февраля, 2026
    • 10:29
    Денежная база в Азербайджане показала небольшой рост в январе

    Объем денежной базы в Азербайджане на 1 февраля этого года составил 22 млрд 545,3 млн манатов, что на 0,3% больше по сравнению с 1 января.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Согласно данным, денежная база в стране за минувший год выросла на 12%.

    Azərbaycanda pul bazası yanvarda cüzi artıb
    Money supply in Azerbaijan slightly rising
