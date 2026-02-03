Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    АПБА проведет мониторинги против бруцеллеза в Азербайджане

    Здоровье
    • 03 февраля, 2026
    • 11:06
    АПБА проведет мониторинги против бруцеллеза в Азербайджане

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) проведет на территории страны серологические мониторинги против бруцеллеза.

    Как сообщили Report в АПБА, мероприятия будут проведены с 9 по 20 февраля и охватят населенные пункты городов и районов республики, включая Нахчыван, в индивидуальных и фермерских хозяйствах, где содержится крупный рогатый скот молочного направления.

    В рамках проверок у молочного крупного рогатого скота будут взяты диагностические образцы для проведения лабораторных исследований. Также будет проведен общий осмотр хозяйств, организованы целенаправленные разъяснительно-просветительские мероприятия по соблюдению ветеринарных норм и правил, собрана и проанализирована эпизоотическая информация.

    В мониторингах примут участие сотрудники АПБА, а также районных (городских) управлений по здоровью животных и ветеринарным услугам Агентства аграрных услуг.

    Brusellyoz xəstəliyinə görə seroloji monitorinqlər keçiriləcək
    Лента новостей