АПБА проведет мониторинги против бруцеллеза в Азербайджане

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) проведет на территории страны серологические мониторинги против бруцеллеза.

Как сообщили Report в АПБА, мероприятия будут проведены с 9 по 20 февраля и охватят населенные пункты городов и районов республики, включая Нахчыван, в индивидуальных и фермерских хозяйствах, где содержится крупный рогатый скот молочного направления.

В рамках проверок у молочного крупного рогатого скота будут взяты диагностические образцы для проведения лабораторных исследований. Также будет проведен общий осмотр хозяйств, организованы целенаправленные разъяснительно-просветительские мероприятия по соблюдению ветеринарных норм и правил, собрана и проанализирована эпизоотическая информация.

В мониторингах примут участие сотрудники АПБА, а также районных (городских) управлений по здоровью животных и ветеринарным услугам Агентства аграрных услуг.