İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Brusellyoz xəstəliyinə görə seroloji monitorinqlər keçiriləcək

    Sağlamlıq
    • 03 fevral, 2026
    • 10:34
    Brusellyoz xəstəliyinə görə seroloji monitorinqlər keçiriləcək

    Brusellyoz xəstəliyinə görə seroloji monitorinqlər keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, brusellyoz xəstəliyinə görə epizootoloji şəraitin öyrənilməsi məqsədilə Naxçıvan da daxil olmaqla, respublikanın şəhər və rayonlarının yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən südlük təyinatlı iribuynuzlu heyvanların saxlandığı fərdi və fermer təsərrüfatlarında 9-20 fevralda monitorinqlər olacaq.

    Monitorinqlər çərçivəsində südlük təyinatlı iribuynuzlu heyvanlardan laborator müayinələrin aparılması üçün diaqnostik nümunələr götürüləcək. Habelə təsərrüfatlara ümumi baxış keçirməklə baytarlıq norma və qaydalarına əməl olunması üçün məqsədyönlü maarifləndirmə-təbliğat tədbirləri görüləcək və epizootoloji məlumatlar toplanaraq təhlil ediləcək.

    Monitorinqlərdə AQTA və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin rayon (şəhər) Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri İdarələrinin əməkdaşlarının iştirakı nəzərdə tutulub.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Brusellyoz xəstəliyi seroloji monitorinq
    АПБА проведет мониторинги против бруцеллеза в Азербайджане

    Son xəbərlər

    11:46

    DYP hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    11:45

    Rusiya Xarkov vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:43

    Dövlət Xidməti: BANM-ın yeni laboratoriyasında təhlükəsizlik testləri aparılacaq

    İKT
    11:41

    Yanvarda Gürcüstanda 5 %-ə yaxın illik inflyasiya qeydə alınıb

    Maliyyə
    11:38

    "Şamaxı"nın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    11:38

    Nazirlik rəsmisi: Azərbaycan Gənclərinin XI Forumunda 400-ə yaxın şəxs aktiv iştirak edir

    Daxili siyasət
    11:33
    Foto

    Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası və AHİİTA arasında Memorandum imzalanıb

    Fərdi
    11:28

    UN-Habitat rəsmisi: Dünyada gənclərin 70 %-dən çoxu yaşadıqları şəhərlərdə mənzilə sahib ola bilmirlər

    Xarici siyasət
    11:22

    "Roma"nın futbolçusu İspaniya klubuna icarəyə verilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti