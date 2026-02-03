Госминистр обороны Великобритании провел переговоры с азербайджанской делегацией в Лондоне
- 03 февраля, 2026
- 10:44
Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Вернон Коакер провел переговоры с представителями Азербайджана с целью углубления оборонного партнерства между Баку и Лондоном.
Как сообщает Report, об этом госсминистр написал на своей странице в социальной сети X.
"После моего визита в Азербайджан в декабре было приятно приветствовать министра оборонной промышленности Вугара Мустафаева, заместителя министра обороны Агиля Гурбанова и помощника президента Азербайджана Халида Ахадова в Лондоне на прошлой неделе для обсуждения углубления нашего оборонного партнерства", - отметил Коакер.
В ответ на пост госсминистра Коакера, посол Великобритании в Баку Фергюс Олд подчеркнул, что Великобритания и Азербайджан делают новые шаги в развитии стратегического партнерства.
"Для нас большая честь стать свидетелями визита в Великобританию азербайджанской делегации в сфере обороны самого высокого уровня за последние 10 лет. Азербайджан является ценным партнером в области обороны и безопасности, и мы с гордостью наблюдаем за укреплением и развитием этих отношений", - написал британский дипломат.
🇬🇧-🇦🇿 strateji tərəfdaşlığımızın inkişafında yeni addımlar atır. Son 10 ildə ən yüksək rütbəli 🇦🇿 müdafiə nümayəndə heyətinin 🇬🇧-ya səfərinin şahidi olmaq bir şərəfdir. 🇦🇿 dəyərli müdafiə və təhlükəsizlik tərəfdaşıdır və bu münasibətlərin inkişaf etdiyini görməkdən qürur duyuruq. https://t.co/f062UytTaf— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) February 3, 2026