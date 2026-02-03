Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Госминистр обороны Великобритании провел переговоры с азербайджанской делегацией в Лондоне

    Внешняя политика
    • 03 февраля, 2026
    • 10:44
    Госминистр обороны Великобритании провел переговоры с азербайджанской делегацией в Лондоне

    Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Вернон Коакер провел переговоры с представителями Азербайджана с целью углубления оборонного партнерства между Баку и Лондоном.

    Как сообщает Report, об этом госсминистр написал на своей странице в социальной сети X.

    "После моего визита в Азербайджан в декабре было приятно приветствовать министра оборонной промышленности Вугара Мустафаева, заместителя министра обороны Агиля Гурбанова и помощника президента Азербайджана Халида Ахадова в Лондоне на прошлой неделе для обсуждения углубления нашего оборонного партнерства", - отметил Коакер.

    В ответ на пост госсминистра Коакера, посол Великобритании в Баку Фергюс Олд подчеркнул, что Великобритания и Азербайджан делают новые шаги в развитии стратегического партнерства.

    "Для нас большая честь стать свидетелями визита в Великобританию азербайджанской делегации в сфере обороны самого высокого уровня за последние 10 лет. Азербайджан является ценным партнером в области обороны и безопасности, и мы с гордостью наблюдаем за укреплением и развитием этих отношений", - написал британский дипломат.

    Britaniyanın dövlət naziri Londonda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə danışıqlar aparıb
    UK secretary of state for defence holds talks with Azerbaijani delegation in London
