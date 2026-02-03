Госминистр обороны Великобритании провел переговоры с азербайджанской делегацией в Лондоне

Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Вернон Коакер провел переговоры с представителями Азербайджана с целью углубления оборонного партнерства между Баку и Лондоном.

Как сообщает Report, об этом госсминистр написал на своей странице в социальной сети X.

"После моего визита в Азербайджан в декабре было приятно приветствовать министра оборонной промышленности Вугара Мустафаева, заместителя министра обороны Агиля Гурбанова и помощника президента Азербайджана Халида Ахадова в Лондоне на прошлой неделе для обсуждения углубления нашего оборонного партнерства", - отметил Коакер.

В ответ на пост госсминистра Коакера, посол Великобритании в Баку Фергюс Олд подчеркнул, что Великобритания и Азербайджан делают новые шаги в развитии стратегического партнерства.

"Для нас большая честь стать свидетелями визита в Великобританию азербайджанской делегации в сфере обороны самого высокого уровня за последние 10 лет. Азербайджан является ценным партнером в области обороны и безопасности, и мы с гордостью наблюдаем за укреплением и развитием этих отношений", - написал британский дипломат.