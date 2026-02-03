ЦБА подготовил законопроект о развитии лизинга

Центральный банк Азербайджана подготовил новый законопроект для развития лизингового рынка в стране.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЦБА.

В рамках институциональных мер по расширению возможностей финансирования разработан проект закона "О лизинге (финансовой аренде)". Документ в настоящее время находится на стадии согласования с соответствующими государственными органами.

Регулятор отметил, что в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы, утвержденной правлением ЦБА, одной из ключевых целей определено обеспечение устойчивого развития через расширение доступных и ответственных финансовых услуг в банковском секторе. В этом контексте планируется увеличение рыночных возможностей банковского сектора, развитие небанковских кредитных организаций и повышение их роли в финансировании экономики, а также модернизация механизмов надзора и регулирования.

Особое место среди стратегических инициатив занимает расширение возможностей финансирования лизинговых операций. Лизинговые продукты как кредитный инструмент должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса и нормативных актов ЦБА.

Ожидается, что предстоящие реформы и формирование новой правовой базы будут способствовать активизации лизингового рынка, расширению финансовой доступности и увеличению инвестиционных возможностей реального сектора экономики.