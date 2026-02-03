Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    ЦБА подготовил законопроект о развитии лизинга

    Финансы
    • 03 февраля, 2026
    • 10:50
    ЦБА подготовил законопроект о развитии лизинга

    Центральный банк Азербайджана подготовил новый законопроект для развития лизингового рынка в стране.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЦБА.

    В рамках институциональных мер по расширению возможностей финансирования разработан проект закона "О лизинге (финансовой аренде)". Документ в настоящее время находится на стадии согласования с соответствующими государственными органами.

    Регулятор отметил, что в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы, утвержденной правлением ЦБА, одной из ключевых целей определено обеспечение устойчивого развития через расширение доступных и ответственных финансовых услуг в банковском секторе. В этом контексте планируется увеличение рыночных возможностей банковского сектора, развитие небанковских кредитных организаций и повышение их роли в финансировании экономики, а также модернизация механизмов надзора и регулирования.

    Особое место среди стратегических инициатив занимает расширение возможностей финансирования лизинговых операций. Лизинговые продукты как кредитный инструмент должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса и нормативных актов ЦБА.

    Ожидается, что предстоящие реформы и формирование новой правовой базы будут способствовать активизации лизингового рынка, расширению финансовой доступности и увеличению инвестиционных возможностей реального сектора экономики.

    ЦБА Центробанк Азербайджана лизинг новый законопроект
    Azərbaycanda lizinq haqqında yeni qanun qəbul olunacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    11:28

    Министр: В Азербайджане молодежи постоянно оказывается всесторонняя поддержка

    Внутренняя политика
    11:26

    Эксперт из Румынии: Роль Азербайджана в сфере кибербезопасности растет

    ИКТ
    11:18

    Ильгар Исбатов: В WUF13 ожидается активное участие молодежи

    Внутренняя политика
    11:14

    Золото подорожало на 5,5%

    Финансы
    11:06

    АПБА проведет мониторинги против бруцеллеза в Азербайджане

    Здоровье
    11:02

    В Башкортостане задержан устроивший стрельбу школьник

    В регионе
    10:50

    ЦБА подготовил законопроект о развитии лизинга

    Финансы
    10:48

    Грузия депортировала 57 граждан иностранных государств, включая Азербайджан

    В регионе
    10:45

    Ильхам Алиев встретился в Абу-Даби с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин

    Внешняя политика
    Лента новостей