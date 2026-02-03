Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Кобахидзе: Средний коридор - маршрут, преодолевающий геополитические разногласия

    Инфраструктура
    • 03 февраля, 2026
    • 12:18
    Кобахидзе: Средний коридор - маршрут, преодолевающий геополитические разногласия

    Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут - ред.) является стабильным транзитным маршрутом, преодолевающим геополитические разногласия.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите 2026 года, который пройдет в ОАЭ 3-5 февраля.

    "Миру нужно больше устойчивой торговли, ему нужна разумная диверсификация. Ему не нужно выбирать сторону – ему нужны надежные мосты. Это приводит нас к Среднему коридору, который стал неизбежным условием для глобальной торговли. Средний коридор, соединяющий Восточную Азию с Европой через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию, является стабильным, надежным транзитным маршрутом, преодолевающий геополитические разногласия", - отметил он.

    Ираклий Кобахидзе Грузия ОАЭ Средний коридор
    Kobaxidze: Orta Dəhliz qlobal ticarət üçün geosiyasi bölünmələri aradan qaldıran etibarlı marşrutdur
    Ты - Король

    Последние новости

    12:58

    В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за отказа зайти в здание школы

    В регионе
    12:55

    Совет прессы обратился с призывом к пользователям соцсетей

    Медиа
    12:42

    В Баку сотрудники МВД изъяли 26 кг наркотиков

    Происшествия
    12:38

    В Москве спасатели освободили 20 человек, застрявших в лифте

    В регионе
    12:36
    Фото

    В Ханкенди завершился XI Форум молодежи Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    12:34

    Госслужба: В новой лаборатории БВШН будут проводиться тесты на безопасность

    ИКТ
    12:30

    Араик Арутюнян и Олоф Скоог обсудили вопросы развития отношений Армения-ЕС

    В регионе
    12:28

    Годовая инфляция в Грузии в январе приблизилась к 5%

    Финансы
    12:27

    Представитель СГБ: Понятие цифрового доказательства получит полный правовой статус

    ИКТ
    Лента новостей