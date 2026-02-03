Кобахидзе: Средний коридор - маршрут, преодолевающий геополитические разногласия

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут - ред.) является стабильным транзитным маршрутом, преодолевающим геополитические разногласия.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите 2026 года, который пройдет в ОАЭ 3-5 февраля.

"Миру нужно больше устойчивой торговли, ему нужна разумная диверсификация. Ему не нужно выбирать сторону – ему нужны надежные мосты. Это приводит нас к Среднему коридору, который стал неизбежным условием для глобальной торговли. Средний коридор, соединяющий Восточную Азию с Европой через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию, является стабильным, надежным транзитным маршрутом, преодолевающий геополитические разногласия", - отметил он.