İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Kobaxidze: Orta Dəhliz qlobal ticarət üçün geosiyasi bölünmələri aradan qaldıran etibarlı marşrutdur

    Region
    • 03 fevral, 2026
    • 12:23
    Kobaxidze: Orta Dəhliz qlobal ticarət üçün geosiyasi bölünmələri aradan qaldıran etibarlı marşrutdur
    İrakli Kobaxidze

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze 2026-cı il Dünya Hökumət Sammitində çıxışı zamanı bildirib ki, Orta Dəhliz müasir dünyada nadir rast gəlinən bir üstünlük təqdim edir – geosiyasi bölünmələri aşan, sabit və etibarlı tranzit marşrutu.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Baş nazirin sözlərinə görə, ənənəvi nəqliyyat marşrutlarının etibarlılığı azaldığı bir şəraitdə alternativ dəhlizlərin inkişafı zəruri xarakter alır.

    O vurğulayıb ki, əsas məsələ qlobal transformasiyanın olub-olmaması deyil, bu dəyişikliklərə necə reaksiya verilməsidir.

    Kobaxidze qeyd edib ki, geosiyasi şoklara davamlı, eyni zamanda, rifahı təmin edən açıq və dayanıqlı ticarət sisteminin qurulması bu gün əsas çağırışdır. Onun fikrincə, parçalanmış qlobal iqtisadiyyatda sabitlik strateji üstünlükdür və dünya daha az ticarətə deyil, daha davamlı və şaxələndirilmiş ticarətə ehtiyac duyur.

    Baş nazirin sözlərinə görə, Şərqi Asiyanı Orta Asiya, Qafqaz və Türkiyə vasitəsilə Avropa ilə birləşdirən Orta Dəhliz artıq sadəcə alternativ deyil, qlobal ticarət üçün qaçılmaz şərt kimi çıxış edir. O əlavə edib ki, dünya tərəflər seçməyə deyil, etibarlı körpülərin qurulmasına ehtiyac duyur.

    İrakli Kobaxidze Orta Dəhliz ticarət Gürcüstan
    Кобахидзе: Средний коридор - маршрут, преодолевающий геополитические разногласия

    Son xəbərlər

    13:19

    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun püşkü atılıb

    Futbol
    13:15

    Keçən ay 2 halda narkotiklərin PUA vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    13:12

    Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 17 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    13:11

    İlin ilk ayında dövlət sərhədində 6,5 milyon manatlıq qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    13:10

    Xudatyan: Azərbaycan və Türkiyəyə gedən dəmir yolu hissələrində işlər Rusiya ilə birgə həyata keçiriləcək

    Region
    13:08

    DSX: Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 13 əcnəbi saxlanılıb

    Daxili siyasət
    12:55

    Azərbaycan Qış Olimpiya Oyunlarında - İtaliyada səkkizinci cəhd - ARAŞDIRMA

    Fərdi
    12:49

    Sabah hava yağıntılı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:45

    Ermənistan-Aİ münasibətlərinin inkişafı müzakirə edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti