В Южной Корее на фабрике произошел пожар, есть пострадавшие

В городе Сихын (Южная Корея) на фабрике кондитерской компании SPC Samlip произошел пожар.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

"На заводе в Сихыне, расположенном примерно в 30 километрах к юго-западу от Сеула, вспыхнул пожар, и на место происшествия были направлены около 70 пожарных. Трое рабочих получили медицинскую помощь в связи с отравлением продуктами горения", - сообщили в службе.

Сообщается, что пожар начался в цехе по производству хлеба, где работали 12 человек.