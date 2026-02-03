Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    • 03 февраля, 2026
    • 11:37
    В Южной Корее на фабрике произошел пожар, есть пострадавшие

    В городе Сихын (Южная Корея) на фабрике кондитерской компании SPC Samlip произошел пожар.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

    "На заводе в Сихыне, расположенном примерно в 30 километрах к юго-западу от Сеула, вспыхнул пожар, и на место происшествия были направлены около 70 пожарных. Трое рабочих получили медицинскую помощь в связи с отравлением продуктами горения", - сообщили в службе.

    Сообщается, что пожар начался в цехе по производству хлеба, где работали 12 человек.

