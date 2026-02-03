В Южной Корее на фабрике произошел пожар, есть пострадавшие
Другие страны
- 03 февраля, 2026
- 11:37
В городе Сихын (Южная Корея) на фабрике кондитерской компании SPC Samlip произошел пожар.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.
"На заводе в Сихыне, расположенном примерно в 30 километрах к юго-западу от Сеула, вспыхнул пожар, и на место происшествия были направлены около 70 пожарных. Трое рабочих получили медицинскую помощь в связи с отравлением продуктами горения", - сообщили в службе.
Сообщается, что пожар начался в цехе по производству хлеба, где работали 12 человек.
Последние новости
11:44
Цены на газ в Европе снизились почти на 6%Энергетика
11:37
В Южной Корее на фабрике произошел пожар, есть пострадавшиеДругие страны
11:35
МЧС обратилось к населению в связи с предстоящей непогодойПроисшествия
11:35
ВС РФ нанесли удары по Харьковской области: есть погибший и раненыеДругие страны
11:33
ФК "Кяпаз" о состоянии раненого ножом Вейсала РзаеваФутбол
11:31
Восемь дзюдоистов представят Азербайджан на турнире в ПарижеИндивидуальные
11:28
Министр: В Азербайджане молодежи постоянно оказывается всесторонняя поддержкаВнутренняя политика
11:26
Эксперт из Румынии: Роль Азербайджана в сфере кибербезопасности растетИКТ
11:18