    UN-Habitat: Более 70% молодежи в мире не могут позволить себе жилье

    • 03 февраля, 2026
    • 12:06
    UN-Habitat: Более 70% молодежи в мире не могут позволить себе жилье

    Более 70% молодежи в мире не могут приобрести жилье в городах, где они проживают.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявила руководитель офиса UN-Habitat в Азербайджане Анна Соаве на XI Форуме молодежи Азербайджана.

    По ее словам, рост стоимости жизни, неполная занятость и безработица среди молодежи, особенно в столичных городах, где цены растут быстрее зарплат, становятся одной из главных причин позднего начала самостоятельной жизни, откладывания создания семьи и миграции.

    "Молодые люди покидают родительский дом значительно позже - зачастую уже после 30 лет. Это не выбор, а результат отсутствия доступности", - подчеркнула она.

    Анна Соаве также коснулась роли молодежи в предстоящем Всемирном форуме по градостроительству (WUF13), который планируется провести в Азербайджане в этом году.

    "Участие молодежи в WUF13 не носит символический характер. Этот вопрос напрямую касается молодых людей. Доступность жилья, мобильность, загрязнение окружающей среды, климатические риски, рост температуры и наличие качественных и доступных общественных пространств - это основные вопросы, на которые должна обратить внимание молодежь как в глобальном масштабе, так и в Азербайджане", - отметила она.

    UN-Habitat rəsmisi: Dünyada gənclərin 70 %-dən çoxu yaşadıqları şəhərlərdə mənzilə sahib ola bilmirlər
    UN-Habitat: Over 70% of youth lack housing in their cities
