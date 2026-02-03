Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ульвия Ахундова: На XI Форуме молодежи Азербайджана участвуют порядка 400 человек

    Внутренняя политика
    • 03 февраля, 2026
    • 12:03
    На проходящем в Ханкенди XI Форуме молодежи Азербайджана принимают активное участие около 400 человек.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказала журналистам на XI Форуме молодежи Азербайджана заместитель руководителя отдела по делам молодежи Министерства молодежи и спорта Ульвия Ахундова.

    По ее словам, число заявок на участие в форуме превысило 3 тыс:

    "В бакинском этапе форума приняли участие 600 молодых людей, а в Ханкенди - около 400. Главное преимущество форумов заключается в том, что здесь представлены все категории азербайджанской молодежи. Молодые люди участвуют в дискуссиях по различным темам, проводят встречи с профессионалами, готовят предложения по молодежной стратегии на следующие 10 лет и выдвигают инициативы".

    Ахундова отметила, что активность азербайджанской молодежи на подобных форумах:

    "Хотя число мест ограничено, интерес очень высок. В целом, число людей, регистрирующихся для участия в мероприятиях, проводимых в течение года, составляет десятки тысяч. Это свидетельствует о том, что молодежь регулярно следит за объявлениями и активно участвует в инициативах".

