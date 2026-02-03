Цены на газ в Европе снизились почти на 6%
Энергетика
- 03 февраля, 2026
- 11:44
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов потеряли почти 6%, и впервые за две недели – с 19 января – опустились ниже $400 за тысячу кубометров.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $390,8 за 1 тыс. кубометров (–6%). Далее их стоимость составила $393 (–5,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $415,6 за тысячу кубометров.
Цены опустились ниже $400 впервые с 19 января. При этом еще 26 января они достигли годового максимума в $530 за тысячу кубометров.
