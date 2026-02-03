Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 12:10
    В ОАЭ призвали Тегеран и Вашингтон решать разногласия напрямую

    В ОАЭ заявили о желании видеть прямые переговоры между Ираном и США.

    Как передает Report со ссылкой на издание The National, об этом заявил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

    Он отметил, что Ближний Восток уже перенес достаточное количество потрясений, и призвал решать вопросы дипломатическим методом, а не силовым.

    "Я считаю, что регион уже прошел через целый ряд переломных и острых противостояний. Думаю, нам не нужно еще одно. То, что мы хотели бы видеть - это прямые ирано-американские переговоры, которые приведут к взаимопониманию", - сказал он.

    По его словам, нерешенные споры неоднократно дестабилизировали регион.

    "Крайне важно, чтобы многие ключевые вопросы, которые потрясали двусторонние отношения и влияли на ситуацию в регионе, прежде всего ядерный вопрос, были рассмотрены напрямую", - добавил он.

