    В Азербайджане учет застрахованных лиц будет вестись только по FIN-коду

    Милли Меджлис
    • 03 февраля, 2026
    • 11:54
    В Азербайджане учет застрахованных лиц будет вестись только по FIN-коду

    В Азербайджане планируется перейти на учет застрахованных лиц у страхователей исключительно по индивидуальному идентификационному номеру (FIN).

    Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс, а также в законы "О персонифицированном учете в системе государственного социального страхования" и "О трудовых пенсиях".

    Законопроект был обсужден на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

    Отмечается, что в настоящее время страхователи при подаче единой квартальной отчетности обязаны указывать как номер социального страхования (SSN), так и FIN-код, что создает дополнительную административную нагрузку и перегружает информационные системы.

    В связи с этим предлагается вести учет застрахованных лиц только по FIN-коду. Это позволит обеспечить единообразие и согласованность данных в системе социального страхования, упростить обмен информацией между государственными органами и ускорить интеграцию электронных систем.

    В случае принятия изменений работодателям больше не потребуется запрашивать у работников номер социального страхования при приеме на работу или выяснять его иными способами.

    Azərbaycanda sığortaolunanların sığortaçıda uçotu yalnız FİN kodla aparılacaq
