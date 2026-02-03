В Азербайджане учет застрахованных лиц будет вестись только по FIN-коду

В Азербайджане планируется перейти на учет застрахованных лиц у страхователей исключительно по индивидуальному идентификационному номеру (FIN).

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс, а также в законы "О персонифицированном учете в системе государственного социального страхования" и "О трудовых пенсиях".

Законопроект был обсужден на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Отмечается, что в настоящее время страхователи при подаче единой квартальной отчетности обязаны указывать как номер социального страхования (SSN), так и FIN-код, что создает дополнительную административную нагрузку и перегружает информационные системы.

В связи с этим предлагается вести учет застрахованных лиц только по FIN-коду. Это позволит обеспечить единообразие и согласованность данных в системе социального страхования, упростить обмен информацией между государственными органами и ускорить интеграцию электронных систем.

В случае принятия изменений работодателям больше не потребуется запрашивать у работников номер социального страхования при приеме на работу или выяснять его иными способами.