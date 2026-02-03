Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Грузия депортировала 57 граждан иностранных государств, включая Азербайджан

    В регионе
    • 03 февраля, 2026
    • 10:48
    Грузия депортировала 57 граждан иностранных государств, включая Азербайджан

    Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии за последние несколько дней депортировали из страны 57 иностранных граждан.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД страны.

    В результате комплексных мер, проведенных Департаментом миграции, из страны были высланы граждане следующих стран: Турции, Индии, Таиланда, России, Китая, Кубы, Азербайджана, Бангладеш, Ирана, Узбекистана, Йемена, Греции, Алжира, Египта, Туркменистана, Иордании, Израиля, Марокко, Непала, Нигерии и Сирии.

    "В соответствии с действующим законодательством, высланным лицам был запрещен въезд в страну", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что в январе этого года из Грузии были высланы 232 иностранных гражданина.

    Грузия Департамент миграции депортация Азербайджан
    Gürcüstandan Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 57 nəfər deportasiya edilib
