Грузия депортировала 57 граждан иностранных государств, включая Азербайджан
В регионе
- 03 февраля, 2026
- 10:48
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии за последние несколько дней депортировали из страны 57 иностранных граждан.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД страны.
В результате комплексных мер, проведенных Департаментом миграции, из страны были высланы граждане следующих стран: Турции, Индии, Таиланда, России, Китая, Кубы, Азербайджана, Бангладеш, Ирана, Узбекистана, Йемена, Греции, Алжира, Египта, Туркменистана, Иордании, Израиля, Марокко, Непала, Нигерии и Сирии.
"В соответствии с действующим законодательством, высланным лицам был запрещен въезд в страну", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в январе этого года из Грузии были высланы 232 иностранных гражданина.
