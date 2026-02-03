Грузия депортировала 57 граждан иностранных государств, включая Азербайджан

Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии за последние несколько дней депортировали из страны 57 иностранных граждан.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД страны.

В результате комплексных мер, проведенных Департаментом миграции, из страны были высланы граждане следующих стран: Турции, Индии, Таиланда, России, Китая, Кубы, Азербайджана, Бангладеш, Ирана, Узбекистана, Йемена, Греции, Алжира, Египта, Туркменистана, Иордании, Израиля, Марокко, Непала, Нигерии и Сирии.

"В соответствии с действующим законодательством, высланным лицам был запрещен въезд в страну", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в январе этого года из Грузии были высланы 232 иностранных гражданина.