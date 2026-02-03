МТФ высоко оценил председательство Азербайджана на чрезвычайной сессии в Париже

В столице Франции Париже прошла чрезвычайная сессия Совета по управлению транспортом Международного транспортного форума (МТФ).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, МТФ высоко оценил председательство Азербайджана на упомянутом мероприятии.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях МТФ после заседания, была выражена особая благодарность Азербайджану за успешное управление заседанием и эффективное руководство дискуссиями.

Чрезвычайная сессия сыграла роль важной платформы для диалога по транспортной политике и в очередной раз продемонстрировала приверженность нашей страны международному сотрудничеству в этой сфере.

Отметим, что председательство Азербайджана в МТФ завершится саммитом на тему "Финансирование устойчивого транспорта", который пройдет 6-8 мая.