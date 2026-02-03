Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    МТФ высоко оценил председательство Азербайджана на чрезвычайной сессии в Париже

    Инфраструктура
    • 03 февраля, 2026
    • 10:45
    МТФ высоко оценил председательство Азербайджана на чрезвычайной сессии в Париже

    В столице Франции Париже прошла чрезвычайная сессия Совета по управлению транспортом Международного транспортного форума (МТФ).

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, МТФ высоко оценил председательство Азербайджана на упомянутом мероприятии.

    В заявлении, опубликованном в социальных сетях МТФ после заседания, была выражена особая благодарность Азербайджану за успешное управление заседанием и эффективное руководство дискуссиями.

    Чрезвычайная сессия сыграла роль важной платформы для диалога по транспортной политике и в очередной раз продемонстрировала приверженность нашей страны международному сотрудничеству в этой сфере.

    Отметим, что председательство Азербайджана в МТФ завершится саммитом на тему "Финансирование устойчивого транспорта", который пройдет 6-8 мая.

    Международный транспортный форум Париж Минцифры
    BNF Azərbaycanın fövqəladə sessiyaya sədrliyini yüksək qiymətləndirib
    Ты - Король

    Последние новости

    11:28

    Министр: В Азербайджане молодежи постоянно оказывается всесторонняя поддержка

    Внутренняя политика
    11:26

    Эксперт из Румынии: Роль Азербайджана в сфере кибербезопасности растет

    ИКТ
    11:18

    Ильгар Исбатов: В WUF13 ожидается активное участие молодежи

    Внутренняя политика
    11:14

    Золото подорожало на 5,5%

    Финансы
    11:06

    АПБА проведет мониторинги против бруцеллеза в Азербайджане

    Здоровье
    11:02

    В Башкортостане задержан устроивший стрельбу школьник

    В регионе
    10:50

    ЦБА подготовил законопроект о развитии лизинга

    Финансы
    10:48

    Грузия депортировала 57 граждан иностранных государств, включая Азербайджан

    В регионе
    10:45

    Ильхам Алиев встретился в Абу-Даби с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин

    Внешняя политика
    Лента новостей