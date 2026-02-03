İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    BNF Azərbaycanın fövqəladə sessiyaya sədrliyini yüksək qiymətləndirib

    İnfrastruktur
    • 03 fevral, 2026
    • 10:22
    BNF Azərbaycanın fövqəladə sessiyaya sədrliyini yüksək qiymətləndirib

    Parisdə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun (BNF) Nəqliyyatı İdarəetmə Şurasının fövqəladə sessiyası keçirilib.

    "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, BNF Azərbaycanın sözügedən tədbirə sədrliyini yüksək qiymətləndirib.

    İclasdan sonra BNF-nin sosial media hesabında paylaşılan açıqlamada iclasın uğurla idarə olunmasına və müzakirələrin səmərəli şəkildə yönləndirilməsinə görə Azərbaycana xüsusi minnətdarlıq ifadə edilib.

    Fövqəladə sessiya nəqliyyat siyasəti üzrə dialoq üçün mühüm platforma rolunu oynayıb və ölkəmizin bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığa sadiqliyini növbəti dəfə nümayiş etdirib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın BNF-yə prezidentliyi mayın 6-8-də "Dayanıqlı nəqliyyatın maliyyələşdirilməsi" mövzusunda keçiriləcək sammitlə yekunlaşacaq. BNF-yə prezidentlik ölkəmizin qlobal nəqliyyat siyasətinin formalaşdırılmasındakı rolunu daha da möhkəmləndirəcək.

    Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu Paris Nəqliyyatı İdarəetmə Şurası
    МТФ высоко оценил председательство Азербайджана на чрезвычайной сессии в Париже
    ITF praises Azerbaijan's chairmanship of extraordinary session

