Нефть подешевела на фоне ослабления геополитических рисков

Нефть подешевела во вторник утром, инвесторы обращают внимание на ослабление геополитических рисков, которое ведет к переизбытку запасов сырья на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до $66,04 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,35%, до $61,92.

Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией между США и Ираном. Ранее во вторник во время церемонии в Белом доме американский президент Дональд Трамп, комментируя отношения с Ираном, заявил, что хотел бы, "чтобы удалось договориться".