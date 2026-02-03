Нефть подешевела на фоне ослабления геополитических рисков
Энергетика
- 03 февраля, 2026
- 09:21
Нефть подешевела во вторник утром, инвесторы обращают внимание на ослабление геополитических рисков, которое ведет к переизбытку запасов сырья на рынке.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до $66,04 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,35%, до $61,92.
Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией между США и Ираном. Ранее во вторник во время церемонии в Белом доме американский президент Дональд Трамп, комментируя отношения с Ираном, заявил, что хотел бы, "чтобы удалось договориться".
