    Нефть подешевела на фоне ослабления геополитических рисков

    Энергетика
    • 03 февраля, 2026
    • 09:21
    Нефть подешевела во вторник утром, инвесторы обращают внимание на ослабление геополитических рисков, которое ведет к переизбытку запасов сырья на рынке.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до $66,04 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,35%, до $61,92.

    Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией между США и Ираном. Ранее во вторник во время церемонии в Белом доме американский президент Дональд Трамп, комментируя отношения с Ираном, заявил, что хотел бы, "чтобы удалось договориться".

    фьючерсы стоимость нефти Brent WTI
