Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    На многих дорогах Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 04 февраля, 2026
    • 08:29
    На многих дорогах Баку затруднено движение транспорта

    На нескольких дорогах Баку наблюдаются заторы.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Затруднено движение транспорта по следующим направлениям:

    Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

    улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    улица Микаила Мушфига - от кольца "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20;

    проспект Бабека - в направлении центра;

    проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;

    Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

    улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;

    Первая дорога вдоль озера - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

    проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

    Аэропортовское шоссе - в направлении станции метро "Кёроглу";

    улица Афияддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова.

    пробки в Баку заторы дороги
    Bakının bir çox yollarında tıxac yaranıb
    Ты - Король

    Последние новости

    09:30

    Посол: Новый меморандум по ИИ - символ укрепления связей Азербайджана и Израиля

    Другие страны
    09:26

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2026)

    Финансы
    09:24

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    09:23

    Представитель Госдепа проведет переговоры с главой МИД Казахстана в Вашингтоне

    Другие страны
    09:13
    Видео

    В Абу-Даби проходит встреча в расширенном составе между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

    Внешняя политика
    09:09

    Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

    Энергетика
    09:08

    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

    Инфраструктура
    09:06

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2026)

    Финансы
    08:51

    На трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    Лента новостей