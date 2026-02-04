США полностью расплатились с властями Венесуэлы за продажу нефти

Администрация президента США Дональда Трампа завершила выплату властям Венесуэлы $500 млн, полученных в результате продажи партии нефти из боливарианской республики.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США.

"Венесуэла официально получила все $500 млн от первой продажи венесуэльской нефти", - отметил чиновник. Он заверил, что средства должны быть "распределены в интересах венесуэльского народа по усмотрению правительства США". Какой именно объем нефти был продан, не уточняется.

Чиновник добавил, что Вашингтон намерен в будущем переводить средства от продажи венесуэльской нефти в фонд в США. Далее их будут с разрешения американской стороны передавать властям республики.

Уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес в конце января заявила, что Венесуэла получила "первые $300 млн из $500 млн" от продажи нефти. Как следует из публикации агентства, США теперь выплатили оставшиеся $200 млн.