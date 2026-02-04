Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    США полностью расплатились с властями Венесуэлы за продажу нефти

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 08:12
    США полностью расплатились с властями Венесуэлы за продажу нефти

    Администрация президента США Дональда Трампа завершила выплату властям Венесуэлы $500 млн, полученных в результате продажи партии нефти из боливарианской республики.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США.

    "Венесуэла официально получила все $500 млн от первой продажи венесуэльской нефти", - отметил чиновник. Он заверил, что средства должны быть "распределены в интересах венесуэльского народа по усмотрению правительства США". Какой именно объем нефти был продан, не уточняется.

    Чиновник добавил, что Вашингтон намерен в будущем переводить средства от продажи венесуэльской нефти в фонд в США. Далее их будут с разрешения американской стороны передавать властям республики.

    Уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес в конце января заявила, что Венесуэла получила "первые $300 млн из $500 млн" от продажи нефти. Как следует из публикации агентства, США теперь выплатили оставшиеся $200 млн.

    США нефть продажа нефти Венесуэла Делси Родригес Дональд Трамп
    ABŞ satdığı Venesuela neftinin 500 milyon dollarını Karakasa verib
    Ты - Король

    Последние новости

    09:30

    Посол: Новый меморандум по ИИ - символ укрепления связей Азербайджана и Израиля

    Другие страны
    09:26

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.02.2026)

    Финансы
    09:24

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    09:23

    Представитель Госдепа проведет переговоры с главой МИД Казахстана в Вашингтоне

    Другие страны
    09:13
    Видео

    В Абу-Даби проходит встреча в расширенном составе между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

    Внешняя политика
    09:09

    Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

    Энергетика
    09:08

    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

    Инфраструктура
    09:06

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.02.2026)

    Финансы
    08:51

    На трассе Зыхский круг-Аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    Лента новостей