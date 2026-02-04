RTL: Королева Нидерландов поступит на службу в вооруженные силы

Жена монарха Нидерландов Виллема-Александера Максима пройдет военную службу "в неполном формате", начав с курса подготовки, включающего теоретические и практические занятия.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал RTL.

Сообщается, что королева Нидерландов Максима приняла решение поступить на службу в вооруженные силы страны в качестве резервиста.

Вещатель напоминает, что резервисты могут привлекаться к выполнению задач вместе с кадровыми военнослужащими, в том числе при ликвидации последствий стихийных бедствий, а в случае крупного конфликта "временно замещать профессиональных военных".

В Минобороны подчеркивают, что решение королевы имеет прежде всего "символическое значение", и рассчитывают на увеличение числа подданных, желающих поступить на службу. В ведомстве напомнили, что рост числа новобранцев также наблюдался после того, как наследная принцесса Амалия начала проходить военную подготовку.

По данным RTL, незадолго до принятия решения присоединиться к армии страны королева присутствовала на церемонии присвоения ее дочери, кронпринцессе Амалии, звания капрала.