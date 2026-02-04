Reuters: США направили военных в Нигерию

Соединенные Штаты направили в Нигерию небольшой воинский контингент.

Как передает Report, об это сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Африканского командования Вооруженных сил США генерала Дагвина Андерсона.

Как указывает агентство, это стало первым подтверждением американского военного присутствия в Нигерии, которое стало возможным после того, как две страны договорились усилить борьбу с угрозой терроризма в Западной Африке. "Это привело к укреплению сотрудничества между нашими странами, в том числе отправке небольшой американской команды, которая предоставляет уникальные возможности со стороны Соединенных Штатов", - подчеркнул Андерсон, при этом он не стал раскрывать численный состав или масштаб миссии.

Отметим, что с декабря 2025 года ВС Нигерии и США нанесли несколько совместных ударов по экстремистским целям на нигерийской территории, в результате чего были сорваны готовившиеся теракты в четырех штатах африканской страны - Сокото, Замфаре, Нигере и Кацине. Официальный представитель МИД Нигерии Кимиеби Эбиенфа заявил о стратегическом взаимодействии Нигерии с США в обмене разведывательной информацией и в других формах сотрудничества.

Речь идет о борьбе с группировками "Боко харам" и "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ). Террористы "Боко харам" с 2009 года начали действовать на территории Нигерии, а затем Нигера, Чада и Камеруна. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение группировке и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В 2024 году Нигерия заняла шестую позицию в мире по числу нападений террористов.