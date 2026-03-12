İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

    Energetika
    • 12 mart, 2026
    • 01:23
    Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

    Martın 12-də Maştağa Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (ETSİ) ərazisində 35/10/6 kV-luq "Pirşağı" yarımstansiyasından çıxan 10 kV-luq 580. 1 və 2 nömrəli hava xətlərində təmir işləri aparılacaq.

    Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən bildirilib.

    Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 15:00-dək Pirşağı bağlar massivi və Ləhic bağları adlanan ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

    Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.

    işıq Pirşağı bağları “Azərişıq” ASC

    Son xəbərlər

    01:23

    Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

    Energetika
    01:15

    Ali Tsokayev: "Bu, Avropada ilk qızıl medalımdır"

    Fərdi
    01:11

    Pezeşkian: İran sülhə sadiqdir, lakin ABŞ və İsraildən qəti zəmanətlər lazımdır

    Region
    00:44

    Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Trampın təmsilçiləri ilə görüşüb

    Region
    00:21

    Azərbaycanın sərbəst güləş komandası Serbiyada Avropa çempionatında ikinci yeri tutub

    Komanda
    00:14

    İlham Əliyev və Antonio Koşta Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki tarixi irəliləyişi alqışlayıblar

    Xarici siyasət
    00:09

    Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığı hər iki tərəfin ortaq maraqlarını əks etdirir - BƏYANAT

    Xarici siyasət
    00:03

    İlham Əliyev və Antonio Koşta Azərbaycanın WUF13-ə ev sahibliyini əhəmiyyətli töhfə kimi alqışlayıblar

    Xarici siyasət
    23:51

    İlham Əliyevlə Avropa Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın birgə mətbuat bəyanatı

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti